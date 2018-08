തന്റെ പിറന്നാൾ ആഘോഷിക്കേണ്ട തുക കേരളത്തിന് നൽകു; അപകടത്തിൽ മരണപ്പെട്ട നന്ദമൂരി ഹരികൃഷ്ണ അവസാനമായി എഴുതിയ വാക്കുകൾ

ആന്ധ്രയുടെ സ്വന്തം നന്ദമൂരി ഹരികൃഷ്ണയുടെ അപ്രതീക്ഷിത വേർപാടിൽ ഞെട്ടി നിൽക്കുകയാണ് സിനിമ ലോകവും രാഷ്ട്രീയ ലോകവും. എൻടിആറിന്റെ മകനും ജൂനിയർ എൻടിആറിന്റെ അച്ഛനുമായ ഹരികൃഷ്ണ ഇന്ന് രാവിലെയാണ് വാഹനാപകടത്തിൽ മരിച്ചത്. ഒരു ആരാധകന്റെ വിവാഹ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോകുന്ന വഴിയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അപകടം പറ്റിയത്. ആരാധകരുമായി നല്ല ബന്ധം പുലർത്തിയിരുന്ന ഒരാൾ ആണ് ഹരികൃഷ്ണ. ഇപ്പോൾ ഹരികൃഷ്ണ ആരാധകർക്ക് വേണ്ടി അവസാനമായി എഴുതിയ കത്ത് പുറത്തു വന്നിരിക്കുകയാണ്.

#NandamuriHarikrishna ‘s last letter to his fans asking them not to celebrate his 62th Birthday on September 2nd, instead of spending money on bouquets n garland’s use the money for #KeralaFloodRelief n rain effected areas in #AndhraPradesh pic.twitter.com/V5ttVFHnkm

— Nellutla Kavitha (@iamKavithaRao) August 29, 2018