മെസിയെ പരസ്യമായി ചീത്ത വിളിച്ച് ആരാധിക; പിന്നീട് നടന്നത് സിനിമയെ വെല്ലുന്ന സംഭവങ്ങള്‍

അര്‍ജന്റീനിയന്‍ സൂപ്പര്‍ താരം ലയണല്‍ മെസിയെ പരസ്യമായി ചീത്ത വിളിച്ച് ആരാധിക. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന ലാ ലിഗ മത്സരത്തിന് ശേഷം താരം ആരാധകര്‍ക്ക് ഓട്ടോഗ്രാഫ് നല്‍കുന്നതിനിടെയായിരുന്നു ആരാധിക മെസിയെ ഫെയ്സ്ബുക്ക് ലൈവിലൂടെ ചീത്ത വിളിച്ചത്. വികാരങ്ങളില്ലാത്ത താരമെന്നു പറഞ്ഞാണ് അര്‍ജന്റീനിയന്‍ സ്വദേശിയായ യുവതി മെസിയെ അധിക്ഷേപിച്ചത്.

എന്നാല്‍ അധിക്ഷേപം കേട്ടിട്ടും അതു ശ്രദ്ധിക്കാതെ ആരാധകര്‍ക്ക് ഓട്ടോഗ്രാഫ് നല്‍കിയതിനു ശേഷമാണ് മെസി അവിടെ നിന്നും പോയത്. മെസിയെ അധിക്ഷേപിച്ച സ്ത്രീ മെസിയുടെ പഴയ ക്ലബ്ബായ ന്യൂവല്‍ ഓള്‍ഡ് ബോയ്സിന്റെ ചിര വൈരികളായ റൊസാരിയോ സെന്‍ട്രലിന്റെ ആരാധികയാണ്.

ഈ വൈരാഗ്യമാണ് അവരെ മെസിയ്ക്കെതിരെ തിരിച്ചത്. തന്റെ കരിയറിന്റെ തുടക്കത്തിലായിരുന്നു മെസി ഈ ടീമില്‍ കളിച്ചത്. എന്നാല്‍, വര്‍ഷങ്ങള്‍ ഇത്രയും പിന്നിട്ടിട്ടും താരത്തോടുള്ള വെറുപ്പ് ആരാധിക മനസില്‍ കാത്ത് സൂക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു. സംഭവം വൈറലായതോടെ ആരാധികയുടെ പെരുമാറ്റത്തിനെതിരെയും മെസിയോട് മാപ്പു പറഞ്ഞും റൊസാരിയോ സെന്‍ട്രല്‍ ആരാധകര്‍ രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

