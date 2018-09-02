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യുഎഇയിൽ സ്കൂൾ തുറന്ന് ആദ്യ ദിനം വിദ്യാർത്ഥികൾക്കൊപ്പം ക്ലാസിലിരുന്ന് ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ്; ചിത്രങ്ങൾ കാണാം

സ്കൂൾ തുറക്കുന്ന ദിവസം വിദ്യാർത്ഥികൾക്കൊപ്പം ക്ലാസ്സിലിരിക്കാൻ എത്തിയാണ് അദ്ദേഹം ഏവരെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയത്

Sep 2, 2018, 11:33 pm IST
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Sheikh Mohammad

അബുദാബി: അവധിക്കാലത്തിന് ശേഷം തിരികെ സ്കൂളിലെത്തിയ വിദ്യാർത്ഥികളെയും അധ്യാപകരെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തി അബുദാബിയുടെ കിരീടാവകാശിയും യൂഎഇ സായുധ സേനയുടെ ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മാൻഡറുമായ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സയ്ദ് അൽ നഹ്യാൻ.

സ്കൂൾ തുറക്കുന്ന ദിവസം വിദ്യാർത്ഥികൾക്കൊപ്പം ക്ലാസ്സിലിരിക്കാൻ എത്തിയാണ് അദ്ദേഹം ഏവരെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയത്. വിദ്യാർത്ഥികൾക്കൊപ്പം ക്ലാസിലിരുന്ന് അധ്യാപകനെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുന്ന ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ ഇതിനോടകം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായി കഴിഞ്ഞു.

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