കാറും ട്രെയിനുമല്ല വിമാനത്തില്‍ നിന്നൊരു കീകീ ചലഞ്ച് ; വീഡിയോ വൈറൽ

മെക്സിക്കോ: ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാറിൽ നിന്നിറങ്ങി ഡാൻസ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ അടുത്തിടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയില്‍ വൈറലായിരുന്നു. കീകീ ഡാൻസ് ചലഞ്ച് എന്ന പേരിൽ പലരും ഇത് അനുകരിക്കാൻ തുടങ്ങിയതോടെ നിരവധി അപകടങ്ങൾ സംഭവിച്ചിരുന്നു. ഇത്തരം അപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ പോലീസുകാർ തന്നെ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ അടുത്തിടെ വിമാനത്തില്‍ നിന്നുള്ള കീകീ ഡാൻസുമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് രണ്ട് വനിതാ പൈലറ്റുമാർ.

പ്രൈവറ്റ് ജെറ്റിലെ പൈലറ്റായ അലക്‌സാന്‍ഡ്ര മാന്റിക്വസാണ് വിമാനത്തില്‍ നിന്ന് ചാടിയിറങ്ങി കീകീ ചലഞ്ച് നടത്തുന്നത്. വിമാനത്തിന്റെ കോക്ക്പിറ്റില്‍ ഇരുവരും ഇരിക്കുന്നതാണ് ആദ്യം കാണുന്നത്. ശേഷം വിമാനത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി ഇരുവരും ചുവടുവെക്കുകയായിരുന്നു. വീഡിയോ ഇതിനോടകം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായി മാറുകയും ചെയ്തു.

Read also:സര്‍ക്കാര്‍ ഉദ്യോഗ പരീക്ഷയുടെ ചോദ്യപേപ്പര്‍ ചോര്‍ത്തി വിറ്റ 11 പേര്‍ അറസ്റ്റില്‍

എന്നാല്‍ ആരും കോക്പിറ്റില്‍ ഇല്ലാതിരുന്നിട്ടും വിമാനം നീങ്ങിയതും സുരക്ഷാ കാരണങ്ങളും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് വിമര്‍ശനം ശക്തമായതോടെ സംഭവത്തില്‍ വിശദീകരണ വീഡിയോയുമായി എത്തി പൈലറ്റുമാര്‍. വിമാനം ടാക്സി ചെയ്ത് വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകുമ്പോഴായാരുന്നു ചുവട് വെച്ചതെന്നായിരുന്നു മെക്സിക്കോയില്‍ നിന്നുള്ള പൈലറ്റായ അലക്‌സാന്‍ഡ്രയുടെ വിശദീകരണം.

#kiki dance in pilots way 💃😅 pic.twitter.com/62zKlz58fx

Behind the scenes !!

This is How it’s actually happened pic.twitter.com/YrFEjpxoCU

— Aviationdaily✈️الطيران يوميآ (@Aviationdailyy) August 30, 2018