അച്ചടക്കം ഏകാധിപത്യമാക്കി ചിത്രീകരിക്കുന്ന വിരോധാഭാസത്തെ കുറിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി

ന്യൂഡല്‍ഹി: “നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് അച്ചടക്കം ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധതയായി മുദ്രകുത്തപ്പെടാന്‍ എളുപ്പമാണെന്നു” പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. ഉപരാഷ്ട്രപതി വെങ്കയ്യ നായിഡുവിന്റെ പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. “ഒരാള്‍ അച്ചടക്കമുള്ളയാളാണെന്നു പറഞ്ഞാല്‍, അച്ചടക്കം ആവശ്യപ്പെട്ടാല്‍, അയാളെ ഏകാധിപതിയായി ബ്രാന്‍ഡ് ചെയ്യുമെന്നും” അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

#WATCH: PM Modi at book launch of Vice President Venkaiah Naidu says ‘Venkaiah ji is a disciplinarian, but our country’s situation is such that it is very easy to brand discipline as undemocratic. If someone bats for discipline, he is called autocratic. pic.twitter.com/c4UMOnEjnZ

— ANI (@ANI) September 2, 2018