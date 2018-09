ടവറിന് മുകളില്‍ കയറി പ്രവാസിയുടെ ആത്മഹത്യാ ശ്രമം

شرطة أبوظبي تقنع آسيوياً بالعدول عن الانتحار من فوق برج لـ “اتصالات ” . . نجحت شرطة أبوظبي في اقناع آسيوي في العقد الثاني من العمر، بالعدول عن الانتحار من فوق برج اتصالات الواقع على طريق حميم بعد مفاوضات استمرت لفترة قصيرة بعدها رضخ لمنطق الفريق في أهمية الحفاظ على حياته. وقال العميد مسلم محمد العامري مدير مديرية شرطة المناطق الخارجية، إن الشخص اعتلى برج اتصالات مهدداً بإلقاء نفسه بسبب مشاكل وجد صعوبات في حلها، حسب إفادته للشرطة التي اتخذت الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامته . وكان مركز القيادة والتحكم في إدارة العمليات بقطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي تلقى بلاغاً، عند الثانية والنصف من بعد ظهر أول أمس ( الخميس)، يفيد بمحاولة شخص الانتحار، وعلى الفور تحركت الفرق المختصة، وسيارات الإسعاف، ودوريات الشرطة إلى موقع البلاغ، وتم الاستعانة بفرق الدفاع المدني. #الإمارات #أبوظبي #شرطة_أبوظبي #الإعلام_الأمني ‏#UAE #AbuDhabi #ADPolice #security_media

