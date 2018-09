കൗമാരക്കാരനെ നാട്ടുകാര്‍ തല്ലിക്കൊന്നു; ആക്രമണത്തിന് പിന്നിലെ കാരണം ഞെട്ടിക്കുന്നത്

ന്യൂഡല്‍ഹി: കൗമാരക്കാരനെ നാട്ടുകാര്‍ തല്ലിക്കൊന്നു. ഡല്‍ഹിയിലെ മുകുന്ദ്പൂരിലാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ സംഭവമുണ്ടായത്. മോഷ്ടാവാണെന്ന സംശയത്തിന്റെ പേരിലാണ് കൈമാരക്കാരനെ നാട്ടുകാര്‍ കൊലപ്പെടുത്തിയത്. സമീപത്തെ വീട്ടില്‍ അതിക്രമിച്ചു കടക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ പിടിയിലായ കുട്ടിയെ പ്രദേശവാസികള്‍ മര്‍ദിക്കുകയായിരുന്നെന്നു പോലീസ് അറിയിച്ചു.

