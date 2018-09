ബാഴ്സലോണ: ലയണല്‍ മെസ്സിക്ക് വീണ്ടും റെക്കോര്‍ഡിന്റെ തിളക്കം. ഹ്യുയെസ്‌ക്കക്കെതിരെ നടന്ന ലാ ലിഗാ മത്സരത്തിലാണ് മെസ്സി റെക്കോഡുകള്‍ക്ക് തുടക്കമിട്ടത്. മത്സരത്തില്‍ മെസ്സി രണ്ടു ഗോളും രണ്ട് അസിസ്റ്റുമായി ആരാധകരുടെ മനസ് കീഴടക്കുകയായിരുന്നു. 151 അസിസ്റ്റുകളാണ് ഇപ്പോള്‍ മെസ്സിയുടെ പേരിലുള്ളത്.

ഏറെക്കാലമായി ലാ ലിഗയിലെ എക്കാലത്തെയും ടോപ് സ്‌കോററും മോസ്റ്റ് അസിസ്റ്റും മെസ്സിയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഹ്യുയെസ്‌ക്കക്കെതിരെയുള്ള മത്സരം നടന്നത്. ഇതോടെ ലാ ലിഗയില്‍ 150 അസിസ്റ്റുകള്‍ തികയ്ക്കുന്ന ആദ്യ താരമെന്ന റെക്കോര്‍ഡ് മെസ്സിയുടെ പേരിലായിരിക്കുകയാണ്.

150 – Lionel Messi has become the first player to reach 150 assists in La Liga in the 21st century. Magic. pic.twitter.com/d2QUOFIWPD

— OptaJose (@OptaJose) September 2, 2018