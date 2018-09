ഹാപ്പി ബര്‍ത്ത്‌ഡേക്ക് കേക്കില്‍ ഇഷ്ടപെട്ടവരുടെ പേര് എഴുതിയ ഐസ്‌ക്രീമും മനോഹരമായ പൂക്കള്‍ കൊത്തിയ ഐസ്‌ക്രീമുമൊക്കെ നമ്മള്‍ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ രുചിയോടെ തിന്നിട്ടുമുണ്ട് എന്നാല്‍ ഡോഗ് ഐസ്‌ക്രീം ങേഹേ!!!!! ജീവിതത്തില്‍ നമ്മള്‍ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാകില്ല.

എന്നാലിപ്പോൾ അത് കഴിക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ അതിപ്പോൾ നടക്കുമെന്നും തോന്നണില്ല. കാരണം ഡോഗ് ഐസ്‌ക്രീം തിന്നണോങ്കി നിങ്ങളങ്ങ് ‘ബിമാനത്തെ’ കേറണം. അതുകൊണ്ട് ഡോഗ് ഐസ്‌ക്രീം തിന്നാനുളള പൂതിയങ്ങ് മനസില്‍ വെച്ച് ഇപ്പോ ഡോഗ് ഐസ്‌ക്രീമിനെക്കുറിച്ച് നമ്മുക്ക് കുറച്ച് അറിയാം.

അങ്ങ് തയ്‌വാനിലാണ് ഡോഗ് ഐസ്‌ക്രീം വൈറല്‍ ആയിരിക്കുന്നത്. കോസിയിങ്ങിലുള്ള ജെ.സി. കോ ആര്‍ട്ട് കിച്ചനാണ് ഐസ്‌ക്രീം പ്രേമികള്‍ക്ക് പുതിയൊരു രുചിയനുഭവം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ബ്രീഡിനങ്ങളായ പഗ്,ലാബ് തുടങ്ങിയ ഇനങ്ങളിലുള്ള നായകളുടെ രൂപത്തിലുളള ഐസ്‌ക്രീമുകളാണ് ഇതിന്റെ നിര്‍മ്മാതാക്കള്‍ ഐസ്‌ക്രീം പ്രേമികള്‍ക്കായി രൂപപ്പെടുത്തുന്നത്. ഡോഗ് ഐസ്‌ക്രീം, നായ പ്രേമികള്‍ ആസ്വദിക്കുമെന്നാണ് ഇവരുടെ വിശ്വാസം.

how you feel about this pic.twitter.com/TTwR9mps1w

— ✰grimey✧彡 𝕐$𝕃 (@babygrimey) August 3, 2018