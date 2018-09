സേനാപതി തിരിച്ചു വരുന്നു; ഇന്ത്യൻ 2 ഫസ്റ്റ് ലുക്ക്

22 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ശങ്കർ കമൽഹാസനെ നായകനാക്കി ഒരുക്കിയ സൂപ്പർഹിറ്റ് ചിത്രമായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ. സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്ന ദുർവ്യവസ്ഥകൾക്ക് എതിരെ തന്റേതായ രീതിയിൽ പോരാടുന്ന സേനാപതി എന്ന മുൻ സ്വതത്രസമര സേനാനി ആയിട്ടാണ് കമൽ വേഷം ഇട്ടത്. ഇരട്ട വേഷത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ആ ചിത്രത്തിൽ അഭിനയിച്ചത്.

#Indian2 will be a Pakka Mass Entertainer.. We will get to see young #KamalHaasan too.. pic.twitter.com/HeahjSzek1

— Ramesh Bala (@rameshlaus) September 4, 2018