ടെക്‌സാസ്: ‘ആക്‌സ്’ കമ്പനിയുടെ ബോഡി സ്പ്രേ ക്യാനുകളുമായി പോയ ട്രക്ക് പൊട്ടിത്തെറിച്ചു. സ്‌പ്രേയിലെ തീപിടിക്കാന്‍ കാരണമായ വസ്തുക്കളുടെ സാന്നിദ്ധ്യമാണ് പൊട്ടിത്തെറിക്ക് കാരണമെന്നാണ് സൂചന. വെള്ളിയാഴ്ച പുലര്‍ച്ചെ നാലു മണിയോടെയാണ് സംഭവം. ടെക്‌സാസിലെ ബെല്‍റ്റണിലേക്ക് പോകുമ്പോഴായിരുന്നു സംഭവം. കണ്ണാടിയിലൂടെ ട്രെക്കില്‍ തീ പടരുന്നത് കണ്ട ഡ്രൈവര്‍ വാഹനത്തില്‍നിന്ന് ലോഡ് വേര്‍പെടുത്തി.

Read also: എന്‍ജിനില്‍ പൊട്ടിത്തെറി: യു.എ.ഇ വിമാനം തിരിച്ചിറക്കി

അതേസമയം ഇതിനെതിരെ ട്രോളുകളുമായി നിരവധി പേരാണ് രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്. അമിത ലൈംഗിക ദൃശ്യങ്ങളുള്ള പരസ്യങ്ങള്‍ മൂലം നിരന്തരം വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ക്ക് കാരണമാകാറുള്ള ബ്രാൻഡാണ് ‘ആക്‌സ്’. ആക്‌സിന്റെ പരസ്യത്തിലെ പുരുഷന് നേരെ ഓടിവരുന്ന സ്ത്രീകൾ ഇപ്പോള്‍ എവിടെ എന്നാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ചിലർ ചോദിക്കുന്നത്. ഹൈസ്‌കൂള്‍ കുട്ടിയുടെ ലോക്കര്‍ റൂമിന്റെ മണമാണ് ബെല്‍റ്റണ്‍ ടൗണിനെന്നായിരുന്നു മറ്റ് ചിലരുടെ അഭിപ്രായം.

Everybody is safe, and the entire town of Belton smells like a high school boys’ locker room. https://t.co/IBl0keG4Hb

— Aaron Geiger (@algorhetor) September 2, 2018