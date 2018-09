പ്രമുഖ നടി ഹോട്ടല്‍ മുറിയില്‍ മരിച്ച നിലയില്‍

വെസ്റ്റ്‌ ബംഗാള്‍: പ്രമുഖ നടിയെ ഹോട്ടല്‍ മുറിയില്‍ മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തി. ബംഗാളി സിനിമ നടി പായല്‍ ചക്രബര്‍ത്തിയെയാണ് ദുരൂഹസാഹചര്യത്തില്‍ ഹോട്ടൽ മുറിക്കുള്ളിൽ മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയത്. സിലിഗുരിയിലുള്ള ഹോട്ടല്‍ മുറിയില്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വൈകുന്നേരതോടെയാണ് നടിയെ മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയത്. സംഭവത്തില്‍ പോലിസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌ത്‌ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

#WestBengal: Bengali actor Payel Chakraborty was found dead in a hotel room in Siliguri last evening; Police investigation underway. pic.twitter.com/HvDzALbsf2

— ANI (@ANI) September 6, 2018