കെട്ടിടത്തിന്റെ മൂന്നാംനിലയിലെ ജനാലയ്ക്കപ്പുറം കുടുങ്ങിപ്പോയ മൂന്ന് വയസുകാരിക്ക് രക്ഷകരായി രണ്ട് യുവാക്കൾ. കിഴക്കന്‍ ചൈനയിലെ ജിയാങ്‌സു പ്രവിശ്യയിലാണ് സംഭവം. ഒരാള്‍ കൊറിയര്‍ സ്ഥാപനത്തിലെ ജീവനക്കാരനും മറ്റൊരാള്‍ വ്യാപാരിയുമാണ്. കെട്ടിടത്തിനു സമീപത്തു കൂടി പോകുമ്പോഴാണ് ജനലിന് പുറത്ത് കുട്ടി കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് ഇവർ കണ്ടത്. തുടർന്ന് കെട്ടിടത്തിന്റെ മുകളിലേക്ക് കയറി ഇർ കുട്ടിയെ രക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു. രണ്ടുമിനിട്ടിനുള്ളിലാണ് ഇവര്‍ കെട്ടിടത്തിനു മുകളിലെത്തി പെണ്‍കുട്ടിയെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത്. കുട്ടിയെ ഉറക്കിക്കിടത്തിയ ശേഷം മാതാപിതാക്കള്‍ പുറത്തുപോകുകയും ഇതിനിടെ ഉണർന്ന കുട്ടി ജനാലയുടെ കൊളുത്ത് തുറന്ന് പുറത്തെത്തുകയുമായിരുന്നു. കുട്ടിയെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയവര്‍ക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങളുമായി നിരവധി പേരാണ് രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്.

Read also: നോക്കി നില്‍ക്കാതെ അവന്‍ കിണറ്റിലേക്ക് എടുത്തുചാടി; ആര്യയ്ക്ക് രക്ഷകനായത് നാലാം ക്ലാസുകാരന്‍

വീഡിയോ കാണാം;

Thanks to two superheroes — known everyday as a courier and a small business owner — a 3-year-old child trapped outside the 4th floor in E China’s Jiangsu was saved from danger in only two minutes. pic.twitter.com/NjTz6O4Q7K

— People’s Daily,China (@PDChina) September 9, 2018