പരസ്യമായി 26കാരനെ ക്രെയിനുപയോഗിച്ച് തൂക്കിക്കൊന്നു; ഞെട്ടിത്തരിച്ച് ലോകം- വീഡിയോ

ടെഹ്റാന്‍: ഇറാനില്‍ പരസ്യമായി വീണ്ടും വധശിക്ഷ നടപ്പിലാക്കി. ലോകത്തെ ഞെട്ടിച്ച ദൃശ്യങ്ങളുടെ വീഡിയോ പുറത്തു വന്നു. ഇരുപത്തിയാറുകാരനെ പൊതുജനമധ്യത്തില്‍ കഴുത്തില്‍ കയര്‍ കുരുക്കി ക്രെയിന്‍ ഉപയോഗിച്ച് ഉയര്‍ത്തിയാണ് വധശിക്ഷ നടപ്പിലാക്കിയത്. ദക്ഷിണ ഇറാനിലെ മര്‍വ്ദഷ്തില്‍ ആണ് സംഭവം. വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് നൂറുകണക്കിനാളുകള്‍ നോക്കിനില്‍ക്കെ ഇയാളെ തൂക്കിക്കൊന്നത്. ദൃശ്യങ്ങള്‍ സോഷ്യല്‍മീഡിയയില്‍ വൈറലായി.

Warning: Graphic content.

This isn't Syria or Mosul under ISIS rule. This is #Iran, forcing people to watch security forces executing a 26 years old man in public.

Executed person was sentenced to death when he was only 13.@amnestyusa @UNHumanRights @hrw @BBC @France24_en pic.twitter.com/GF462rGwQl

