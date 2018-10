പ്രശസ്ത വയലിനിസ്റ്റ് ബാലഭാസ്‌കറിന്റെ മരണം താങ്ങാനാവാതെ സംഗീതലോകം. സംഗീത കുടുംബത്തില്‍ ബാലുവിന്റെ നഷ്ടം നികകത്താനാകാത്തതാണെന്ന് സംഗീത ഇതിഹാസം എ ആര്‍ റഹ്മാന്‍ പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക ട്വിറ്റര്‍ പേജിലൂടെയാണ് റഹ്മാന്‍ തന്റെ പ്രാര്‍ത്ഥന പങ്കുവച്ചത്.

Rest in peace @iambalabhaskar …The music family will miss you

— A.R.Rahman (@arrahman) October 2, 2018