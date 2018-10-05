Indian Super LeagueLatest News

കൊമ്പന്മാരുടെ മസ്തിഷ്കത്തിൽ മുംബൈ പഞ്ച്; ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനെ മെരുക്കി മുംബൈ

ഹോം ഗ്രൗണ്ടിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ മഞ്ഞപ്പടയ്ക്ക് സമനില

Oct 5, 2018, 09:48 pm IST
Less than a minute
ISL MATCH
ചിത്രം കടപ്പാട്/PHOTO COURTESY : ISL.COM/ഐഎസ്എല്‍

കൊച്ചി : ഹോം ഗ്രൗണ്ടിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ മഞ്ഞപ്പടയ്ക്ക് സമനില. മുംബൈ സിറ്റിയുമായി നടന്ന മത്സരത്തിൽ 1-1 ഗോളുകൾക്കാണ് മത്സരം അവസാനിച്ചത്. കളി തുടങ്ങി ആദ്യ 24ആം മിനിറ്റിൽ ഹാലിചരൻ നര്‍സാരി ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ആദ്യ ഗോൾ വലയിലാക്കി. തുടർന്ന് നടന്ന ജീവൻ മരണപ്പോരാട്ടത്തിൽ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സ് ജയിക്കും എന്ന ഘട്ടമായപ്പോൾ ആരാധകരെ ഞെട്ടിച്ചു കൊണ്ട് ഇഞ്ചുറി ടൈമിന്റെ മൂന്നാം മിനിറ്റിൽ മുംബൈയുടെ പ്രാഞ്ചല്‍ ഭൂമിച് ഗോൾ നേടി മത്സരം സമനിലയിലെത്തിക്കുകയായിരുന്നു. ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ മികച്ച പ്രകടനം തന്നെയായിരുന്നു കൊമ്പന്മാർ കളിക്കളത്തിൽ കാഴ്ച വെച്ചത്.

ISL MATCH
ചിത്രം കടപ്പാട്/PHOTO COURTESY : ISL.COM/ഐഎസ്എല്‍

ISL MATCH
ചിത്രം കടപ്പാട്/PHOTO COURTESY : ISL.COM/ഐഎസ്എല്‍

ISL MATCH
ചിത്രം കടപ്പാട്/PHOTO COURTESY : ISL.COM/ഐഎസ്എല്‍

Tags

Post Your Comments

Related Articles

Oct 5, 2018, 11:01 pm IST

സ്വകാര്യ പണമിടപാടുകാരന്റെ കൊലപാതകം; പ്രതികളെക്കുറിച്ച് വിവരം ലഭിച്ചതായി സൂചന

FLIPKART
Oct 5, 2018, 10:53 pm IST

ഏവരെയും ഞെട്ടിച്ച് ഫ്ലിപ്കാർട്ട് : ‘ബിഗ് ബില്യന്‍ ഡേയ്സ് 2018ലെ ഓഫറുകള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു

Oct 5, 2018, 10:52 pm IST

ബ്ലോക്കോഫീസിൽ നിന്നും രായ്ക്ക് രാമാനം കാണാതായത് 26 ചാക്ക് അരി

Oct 5, 2018, 10:44 pm IST

ആധാറിന്റെ ഓഫ്‌ലൈന്‍ വെരിഫിക്കേഷന്‍ ഉപയോ​ഗപ്പെടുത്താമെന്ന് യു.ഐ.ഡി.എ.ഐ

© Copyright 2018, All Rights Reserved.
Close
Close