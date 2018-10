ബ്യൂണസ് ഐറിസ് : യൂത്ത് ഒളിംപിക്‌സിൽ മൂന്നാം സ്വർണ്ണവുമായി മുന്നേറി ഇന്ത്യ. പുരുഷന്‍മാരുടെ 10 മീറ്റര്‍ എയര്‍ പിസ്‌റ്റളില്‍ കൊറിയന്‍ താരത്തെ പിന്തള്ളി സൗരഭ് ചൗധരിയാണ് സ്വർണ്ണം നേടിയത്. ജക്കാര്‍ത്ത ഏഷ്യന്‍ ഗെയിംസില്‍ 10 മീറ്റര്‍ എയര്‍ പിസ്റ്റളില്‍ സൗരഭ് സ്വർണ്ണം സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു.

Race for the Gold in #ShootingSport Men's 10m Air Rifle event at the @youtholympics #BuenosAires2018 is on with Saurabh Chaudhary already topping the table.

With Stage 2 Elimination Round in progress, Saurabh is on the top of the table with 132.4 points!#IAmTeamIndia 🇮🇳 pic.twitter.com/GkFThGFhxE

— Team India (@ioaindia) October 10, 2018