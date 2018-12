ഈ മരുന്നുകള്‍ വാങ്ങുമ്പോള്‍ സൂക്ഷിക്കുക

തിരുവനന്തപുരം: പരിശോധനയില്‍ ഗുണനിലവാരമില്ലാത്തതെന്ന് കണ്ടെത്തിയ മുരുന്നുകളുടെ വില്‍പ്പനയും വിതരണവും സംസ്ഥാനത്ത് നിരോധിച്ചതായി ഡ്രഗ്‌സ് കണ്‍ട്രോള്‍ വകുപ്പ്.ഡ്രഗ്‌സ് ടെസ്റ്റിംഗ് ലബോറട്ടറിയിലെയും, എറണാകുളം റീജിയണല്‍ ഡ്രഗ്‌സ് ടെസ്റ്റിംഗ് ലബോറട്ടറിയും ചേര്‍ന്ന് നടത്തിയ പരിശോധയിലാണ് മരുന്നുകള്‍ക്ക് വേണ്ട ഗുണനിലവാരം ഇല്ലെന്ന് കണ്ടെത്തിയത്. ഇത്തരം നിരോധിച്ച മരുന്നുകളുടെ സ്‌റ്റോക്കുകള്‍ കൈവശമുള്ളവര്‍ അവ വിതരണം ചെയ്തവര്‍ക്ക് തിരികെ അയക്കുകയും ജില്ലയിലെ ഡ്രഗ്‌സ് കണ്‍ട്രോള്‍ ഓഫീസിലേക്ക് പൂര്‍ണ്ണ വിശദാംശങ്ങള്‍ അറിയിക്കുകയും വേണമെന്ന നിര്‍ദേശമുണ്ട്.

നിരോധിച്ച മരുന്നുകളുടെ പേര്, ഉത്പാദകര്‍, ബാച്ച് നമ്പര്‍, കാലാവധി എന്നിവ ക്രമത്തില്‍

ZYLOCID Rabeprazole Sodium Tablets IP 20mg : Rachil Pharma, 18-19, Phase-I, Ind. Area, Sansarpur, Terrace Dist., Kangra (HP) 176501, RT 1766, February 20, MEFESUN FORTE Mefenamic Acid & Paracetamol Tablets : Soul Healthcare (I) Pvt. Ltd, 7th Km, Jaspur Road, Kashipur, UK-244713, T-180237, January 20, PELVERT-16 Betahistine Hydrochloride Tablets IP 16mg : Vee Laboratories, Village Kailer, Subathu Road, Saproon (Post), Solan – 173211, MHV-406, March 20, LEEZET Levocetirizne Hydrocholoride Tablets IP 5mg : Novel India, Plot No. 42, 7th Street, Sri Devi Nagar, Alapakkaam, Porur, Chennai-116, At. No.

129 & 130, SIDCO Industrial Estate, Thirumazhisai, Chennai – 600124 LEE 1801, July 20, Paracetamol Tablets IP 500mg : Nestor Pharmaceuticals Limited-II, Western Extension Area, Faridabad-121001, India, PTTU-90, February 20, Betahistine Tablets IP 8mg-VERTA-8 : Betamax Remedies (P) Ltd, Plot No. 24-25, Industrial Area, Phase I&II, Vill, Tahliwal Dist, UNA-HP, India, BMT-002, March 20, Livigrel A 150 (Clopidogrel and Aspirin Capsules : M/s. Anphar Organics Pvt. Ltd, SIDCO, EPIP, Kartholi, Baribrahmana, Jammu – 181133, AOL 17039, October 18, Roller Bandage Cloth Schedule F(II) 20cm X 3m : M/s.

Senthil Surgicals, Samusigapuram, Tamil Nadu – 626102, 22, July 20, GLIMIACE M1 : M/s. Venus Biotec Sciences Pvt. Ltd, 116 Export Promotion Industrial Park, Jharmajri, Solan – 173205, VNT17G23, June 19, Metoprolol Tablets IP: M/s. Unicure India Ltd, C-21, 22 & 23, Sector 3, Noida, UP- 201301, MST 602, April 20, Atorvastatin Tablets IP : M/s.

Ciron Drugs and Pharmaceutical Pvt. Ltd, Plot. 35 to 37, 43 to 45, CFC B Dewa, Palghar, Thane – 04, 808183, February 20.