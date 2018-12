അ​ഡ്ലെ​യ്ഡ്: ഓസ്‌ട്രേലിയക്കെതിരായ ഒന്നാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിലെ വിജയത്തിന് പിന്നാലെ ഇന്ത്യൻ ടീം കോച്ച് ര​വി ശാ​സ്ത്രി വി​വാ​ദ​ത്തി​ല്‍. ക​മ​ന്‍റ​റി ബോ​ക്സി​ലി​രു​ന്ന സു​നി​ല്‍ ഗാ​വ​സ്ക്ക​ര്‍, ബൗ​ച്ച​ര്‍, ക്ലാ​ര്‍​ക്ക് എ​ന്നി​വ​രോ​ടു പ്ര​തി​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യായിരുന്നു രവി ശാസ്ത്രി മോശം പരാമർശം നടത്തിയത്. ഓസീസ് വാലറ്റം നടത്തിയ ചെറുത്തു നില്‍പ്പിനെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിനാണ് ശാസ്ത്രി മോശമായ രീതിയിൽ പ്രതികരിച്ചത്. ഇതുകേട്ട് കമന്ററി ബോക്‌സിലിരുന്ന സുനില്‍ ഗാവാസ്‌ക്കര്‍ ഇ​തു കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ള്‍ അ​ട​ക്കം കാ​ണു​ന്ന ചാ​ന​ലാ​ണെന്നും ശാസ്ത്രിയുടെ വാക്കുകള്‍ തര്‍ജ്ജമ ചെയ്യില്ലെന്നും പറയുകയുണ്ടായി.

