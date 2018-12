അഡ്‌ലെയ്ഡ്‌: വിവാഹ വാര്‍ഷിക ദിനത്തില്‍ ഭാര്യ അനുഷ്‌ക ശര്‍മയ്ക്ക് ആശംസകൾ നേർന്ന് വിരാട് കോഹ്ലി. ട്വിറ്ററിലൂടെഎന്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തിന് ആശംസകൾ എന്ന് കോഹ്ലി ആശംസിക്കുകയുണ്ടായി. ഒരു വര്‍ഷം പിന്നിട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കാന്‍ സാധിക്കുന്നില്ലെന്നും എല്ലാം ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ പോലെ തോന്നുന്നുവെന്നും അനുഷ്‌കയ്‌ക്കൊപ്പമുള്ള ചിത്രത്തോടൊപ്പം കോഹ്ലി വ്യക്തമാക്കി.

പിന്നാലെ അനുഷ്‌കയും വിവാഹ വാര്‍ഷിക ദിനത്തിലെ ഓര്‍മ്മകള്‍ പങ്കുവെച്ചു. ‘സമയം കഴിഞ്ഞു പോകുന്നത് അറിയുന്നില്ലെങ്കില്‍ അത് സ്വര്‍ഗമാണ്, നിങ്ങളൊരു നല്ല മനുഷ്യനെയാണ് വിവാഹം ചെയ്യുന്നതെങ്കില്‍ അതും സ്വർഗ്ഗമാണെന്ന് അനുഷ്‌ക ട്വീറ്റ് ചെയ്‌തു.

Can’t believe it’s been a year already because it feels like it happened just yesterday. Time has truly flown by. Happy anniversary to my best friend and my soulmate. Mine forever ❤ @AnushkaSharma pic.twitter.com/eKL9wlpU4R

— Virat Kohli (@imVkohli) December 11, 2018