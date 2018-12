പേരക്കുട്ടികളുടെ കൂടെ കളിക്കുകയും നൃത്തം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ദുബായ് ഭരണാധികാരി ; വീഡിയോ വൈറലാകുന്നു

View this post on Instagram

يولة سيدي #محمد_بن_راشد و حفيده #راشد_بن_منصور_بن_زايد بحضور كل من؛ الشيخ #فيصل_بن_سعود_بن_خالد #القاسمي و الشيخ #محمد_بن_منصور_بن_زايد آل نهيان و الشيخ #حمدان_بن_منصور_بن_زايد آل نهيان عسى الله يحفظهم