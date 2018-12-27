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യു.എ.ഇയില്‍ പുതുവര്‍ഷ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു

Dec 27, 2018, 05:21 pm IST
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UAE-Holidays

അബുദാബി•യു.എ.ഇയില്‍ പൊതുമേഖലയ്ക്കുള്ള പുതുവര്‍ഷ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഫെഡറല്‍ അതോറിറ്റി ഫോര്‍ ഹ്യൂമന്‍ റിസോഴ്സ്സ് ആണ് അവധി പ്രഖ്യ്പിച്ചത്.

സര്‍ക്കാര്‍ മേഖലയിലെ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കും മന്ത്രാലയങ്ങള്‍ക്കും ഫെഡറല്‍ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കും പുതുവര്‍ഷം പ്രമാണിച്ച് 2019 ജനുവരി 1 ന് അവധിയായിരിക്കുമെന്ന് അതോറിറ്റി അറിയിച്ചു.

ജോലികള്‍ അടുത്ത ദിവസം പുനരാരംഭിക്കും.

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