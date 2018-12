വന്‍ തീപ്പിടുത്തം: അഞ്ച് മരണം

മുംബൈ•ചെമ്പൂരിലെ പാര്‍പ്പിട സമുച്ചയത്തിലുണ്ടായ തീപ്പിടുത്തത്തില്‍ അഞ്ചുമരണം. രണ്ടുപേര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റു. തിലക് നഗറിലെ 16 നില കെട്ടിടത്തിന്റെ 10 ാമത്തെ നിലയിലാണ് തീപ്പിടുത്തമുണ്ടായത്. വ്യാഴാഴ്ച വൈകുന്നേരം 7.50 ഓടെയാണ് തീപ്പിടുത്തമുണ്ടായത്.

ഫ്ലാറ്റിലെ താമസക്കാരായ സുനിത ജോഷി (72), ബാലചന്ദ്ര ജോഷി (72) സുമന്‍ ശ്രീനിവാസ് ജോഷി (83) സരള സുരേഷ് ഗംഗര്‍ (52) ലക്ഷ്മി ബെന്‍ പ്രേംജി ഗംഗര്‍ (83) എന്നിവരാണ്‌ മരിച്ചത്. പരിക്കേറ്റ ശ്രീനിവാസ് ജോഷി (86), ഫയര്‍മാന്‍ ചഗന്‍ സിംഗ് (28) എന്നിവരെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

തീപ്പിടുത്തം മൂലമുണ്ടായ പുക ശ്വസിച്ചാണ് മരണമെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം.

കെട്ടിടത്തിന്റെ മറ്റു നിലകളില്‍ നിന്നും ആളുകളെ ഒഴിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അഗ്നിശമന സേനയുടെ 8 യൂണിറ്റ് ടാങ്കറുകളാണ് തീ അണയ്ക്കാന്‍ എത്തിയത്. തീപ്പിടുത്തതിന്റെ കാരണം അറിവായിട്ടില്ല.ഫ്ലാറ്റില്‍ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടര്‍ പൊട്ടിത്തെറിച്ചതായി സംശയമുണ്ടെന്ന് ഒരു ബി.എം.സി ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ പറഞ്ഞു.

#UPDATE Chembur, Mumbai: Fire on the 14th floor of Sargam Society near Ganesh Garden in Tilak Nagar has been declared as level-3 fire. pic.twitter.com/k36wnJBHKS

