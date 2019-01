ലക്‌നൗ: പ്രസവത്തിനായി സാമൂഹിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തില്‍ എത്തിയ യുവതി ഡോക്ടറെ കാണാന്‍ കഴിയാത്തതിനാല്‍ വെറും നിലത്തില്‍ കുഞ്ഞിന് ജന്മം നല്‍കി. ഉത്തര്‍ പ്രദേശിലെ . ഗോണ്ട ജില്ലയിലാണ് ദാരുണമായ സംഭവം നടന്നത്. ഡോക്ടര്‍ സ്ഥലത്ത് ഇല്ലാതതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് യുവതിക്ക് നിലത്ത് പ്രസവിക്കേണ്ടി വന്നത്. വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ എഎന്‍ഐയാണ് ഇതു സംബന്ധിച്ച വാര്‍ത്ത പുറത്തുവിട്ടത്.

ബന്ധുക്കളുടെയും മറ്റ് സ്ത്രീകളുടെയും സഹായത്തോടെ നിലത്ത് പുതപ്പ് വിരിച്ചാണ് യുവതി പ്രസവിച്ചത്. പ്രസവം നടക്കുമ്പോള്‍ യുവതിയെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതിനായി ജീവനക്കാര്‍ ആരോഗ്യകേന്ദ്രത്തില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്.

യുവതി നിലത്ത് പ്രസവിച്ച സംഭവം തികച്ചും ഗുരുതരവും നിരുത്തരവാദപരവുമാണെന്ന് ദേവിപഠന്‍ ഡിവിഷന്‍ ആരോഗ്യ ഡയറക്ടര്‍ ഡോ.രത്തന്‍ കുമാര്‍ അറിയിച്ചു. സംഭവത്തെ കുറിച്ച് സമഗ്രമായി അന്വേഷിക്കുമെന്നും ഉത്തരവാദികളായവര്‍ക്കെതിരെ കടുത്ത നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

Gonda: A woman gave birth on floor after failing to find a doctor in the community health center. Dr Ratan Kumar, Upper Health Director, Devipatan division says, "This is a serious incident. Investigation will be done and action will be taken against the responsible persons." pic.twitter.com/OzGPQxrKT1

