മെൽബൺ : ഓസ്‌ട്രേലിയൻ ഓപ്പൺ വനിതാ കിരീടം ചൂടി നവോമി ഒസാക്ക. കലാശപ്പോരാട്ടത്തിൽ ചെക്ക് റി പ്പബ്ലിക്കൻ താരം പെട്രോ ക്വിറ്റോവയെ ഒന്നിനെതിരെ രണ്ട് സെറ്റുകളില്‍ തോൽപ്പിച്ചാണ് നാലാം സീഡായ ഒസാക്ക കിരീടം ചൂടിയത്.

ഈ ജയത്തോടെ പുതിയ ലോക റാങ്കിംഗില്‍ ഒസാക്ക ഒന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് കുതിച്ചു. സ്കോര്‍ 7-6 (2), 5-7, 6-4. 2018യുഎസ് ഓപ്പണില്‍ സെറീന വില്യംസിനെ വീഴ്ത്തിയ ഒസാക്കയുടെ തുടര്‍ച്ചയായ രണ്ടാം ഗ്രാന്‍സ്ലാം കിരീടനേട്ടമാണിത്.

One year ago, Naomi Osaka was world No.72. Today, she's the world No.1 and a 2x Grand Slam champ.#AusOpen pic.twitter.com/OLZG94yZrY — #AusOpen (@AustralianOpen) January 26, 2019

"Huge congrats to Petra. I've always wanted to play you. You've been through so much, honestly I wouldn't have wanted this to be our first match."@Naomi_Osaka_ is all class 🙏#AusOpen pic.twitter.com/8WxY6PVNc2 — #AusOpen (@AustralianOpen) January 26, 2019