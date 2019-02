ക്ഷേത്രങ്ങള്‍ക്ക് പേരു കേട്ടതാണ് തമിഴ്‌നാട്ടിലെ മധുരൈ നഗരം. മധുരമീനാക്ഷി ക്ഷേത്രം തലയുയര്‍ത്തി നില്‍ക്കുന്ന മധുര തീര്‍ത്ഥാടകര്‍ക്ക് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. അതുപോലെത്തന്നെ മധുരയിലെ പ്രസിദ്ധമായ മറ്റൊരു ക്ഷേത്രമാണ് വടക്കാംപാട്ടി ക്ഷേത്രം. ഇവിടെ ഭക്തര്‍ക്ക് പ്രസാദമായി മട്ടന്‍ ബിരിയാണി നല്‍കുന്നു എന്നതാണ് ഈ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. ക്ഷേത്രത്തില്‍ വര്‍ഷം തോറും നടക്കുന്ന മുനിയാണ്ടി പൂജയോടനുബന്ധിച്ചാണ് മട്ടന്‍ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കി ഭക്തര്‍ക്ക് പ്രസാദമായി വിതരണം ചെയ്യുന്നത്.

Tamil Nadu: Biryani is served as 'prasad' at Muniyandi Swami temple in Vadakkampatti, Madurai. A devotee says,'I come here every yr,we're celebrating this festival for last 84 yrs.Around 1000 kg rice,250 goats&300 chickens are used to make biryani, we use public donations for it' pic.twitter.com/6ZYEIlKZkt

