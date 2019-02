ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യത്ത് ബജറ്റ് ചര്‍ച്ചകള്‍ ചൂട് പിടിച്ചിരിക്കുമ്പോള്‍ ഒരു പെണ്‍കുട്ടി കേന്ദ്രമന്ത്രിക്ക് പിന്നില്‍ നിന്ന് കുസൃതികാട്ടിയെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോള്‍ വൈറലായിരിക്കുന്നത്. ബജറ്റവതരണത്തിന് ശേഷം ദേശീയ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്ന സിവില്‍ ഏവിയേഷന്‍ മന്ത്രി ജയന്ത് സിന്‍ഹക്ക് പിന്നിലായിരുന്നു പെണ്‍ഡകുട്ടി നിന്നിരുന്നത്. തുടര്‍ന്ന് ദേശീയമാധ്യമത്തെ നാക്ക് നീട്ടി കാണിക്കുന്ന പെണ്‍കുട്ടിയുടെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോള്‍ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നത്.

ആദ്യം ജയന്ത് സിന്‍ഹക്ക് പിന്നിലായി നിന്ന് ക്യാമറയിലേക്ക് നോക്കി നില്‍ക്കുകയും പിന്നീട് പെണ്‍കുട്ടി ക്യാമറയിലേക്ക് നോക്കി ചിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് ഒന്നുമറിയാത്ത പോലെ നിന്ന കുട്ടി ദേശീയമാധ്യമത്തിന്റെ ക്യാമറയിലേക്ക് നോക്കി നാക്ക് നീട്ടി കാണിക്കുകയായിരുന്നു.

അതേസമയം പെണ്‍കുട്ടിയെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ ലഭ്യമായിട്ടില്ലെങ്കിലും അവളുടെ നാക്ക് നീട്ടല്‍ തമാശ ഇപ്പോള്‍ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങള്‍ ഏറ്റെടുത്തപു കഴിഞ്ഞു.

Who's this kid? Photo bombing a minister outside parliament on budget day is no mean feat. #Budget2019 pic.twitter.com/pwIpGXaF9e — Devjyot Ghoshal (@DevjyotGhoshal) February 1, 2019

