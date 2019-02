Rebuilding Kerala at an impressive pace

പ്രളയത്തിൽ വീട് നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്കും ഭാഗികമായി തകർന്നവർക്കും പുനർനിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി സർക്കാർ ഇതുവരെ അനുവദിച്ചത് 430 കോടി രൂപ.1.31 ലക്ഷം കുടുംബങ്ങൾക്കാണ് സർക്കാർ ധനസഹായം നൽകിയത്. പൂർണ്ണമായും തകർന്ന 13,362 വീടുകളിൽ 9341 വീടുകളുടെ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചു. ഇതിനു മാത്രമായി 94 കോടി രൂപ ഇതുവരെ ചെലവഴിച്ചു. മറ്റു വീടുകള്‍ സന്നദ്ധ സംഘടനകളുടെ സ്പോണ്‍സര്‍ഷിപ്പോടെ നിര്‍മ്മാണം നടത്തും. പുറമ്പോക്കിൽ താമസിക്കുന്നവരെ മാറ്റി പാർപ്പിക്കാൻ സ്ഥലം കണ്ടെത്തുന്ന നടപടികൾ അന്തിമഘട്ടത്തിലാണ്. കൃഷി നാശം നേരിട്ട കർഷകർക്ക് 200 കോടിയോളം രൂപയാണ് സഹായം നൽകിയത്. 2.38 ലക്ഷം കർഷകർക്ക് 178 കോടി രൂപ ധനസഹായമായി നൽകി. വിള ഇൻഷൂറൻസായി 21.57 കോടി രൂപയും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കന്നുകാലികളെ നഷ്ടപ്പെട്ട 27,363 കർഷകർക്ക് 21.7 കോടി രൂപയാണ് വിതരണം ചെയ്തത്.അടിയന്തര ആവശ്യങ്ങൾക്ക് കുടുംബശ്രീ മിഷൻ പലിശരഹിത വായ്പയായി 732.46 കോടി രൂപ വിതരണം ചെയ്തു.94,891 കുടുംബങ്ങൾക്കാണ് കുടുംബശ്രീ ഇതുവരെ വായ്പ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി വഴി കൂടുതൽ തൊഴിൽ ദിനങ്ങളും സൃഷ്ടിച്ചു. 60,966 പുതിയ തൊഴിൽ കാർഡുകളാണ് വിതരണം ചെയ്തത്. 5 കോടി തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു. 559 കോടി രൂപ തൊഴിലാളികളുടെ അക്കൗണ്ടുകളിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു.പുനർനിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യവുമായാണ് സർക്കാർ മുന്നോട്ടു നീങ്ങുന്നത്. നിരന്തരമായ അവലോകന യോഗങ്ങൾ ചേർന്ന് പുനർ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഓരോ ഘട്ടവും സൂക്ഷ്മമായി വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്.The rebuilding activities are progressing at an impressive pace. Government has already allotted ₹430 crore in assistance to those whose houses suffered total or partial damages in the flood. So far, 1.31 lakh families have been provided with this assistance. Out of a total of 13,362 houses that were identified as completely destroyed, the construction of 9,341 houses has commenced. As of now, Government has spent ₹94 Crores for this. Efforts to relocate those who are living in poramboke land are in the final stages. A total of ₹200 crore was given in assistance to farmers who suffered losses due to the floods. ₹178 crore was given in assistance to 2.38 lakh farmers. ₹21.57 crore has been provided as crop insurance. ₹21.7 crore was given in assistance to 27,363 farmers who lost their livestock. ₹732.46 crore was distributed in the form of interest free loans through the Kudumbashree Mission. 95,891 families have benefited from this scheme. The number of work days under employment guarantee scheme have also been increased. 60,966 new job cards have been issued during this period. ₹559 crore have been transferred to the accounts of workers through this. The focus of the Government is to complete the rebuilding efforts in a timely manner. The progress of activities are regularly monitored in review meetings.

