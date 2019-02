ഡൽഹിയിലും പാക്കിസ്ഥാനിലും ഭൂചലനം ; ജനങ്ങൾ ആശങ്കയിൽ

ഡൽഹി : ഡൽഹിയിലും പാക്കിസ്ഥാനിലും ഭൂചലനം. പാകിസ്ഥാനിലും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലും ശക്തമായ ഭൂചലനമാണ് ഉണ്ടായത്. റിക്ടര്‍ സ്കെയില്‍ 6.1 രേഖപ്പെടുത്തി. തുടർന്നാണ് ഉത്തരേന്ത്യയിൽ പ്രകമ്പനങ്ങളുണ്ടായതായി റിപ്പോര്‍ട്ടുകൾ വന്നത്. ഇന്നലെ വൈകീട്ട് 5.34 ഓടെയാണ് ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടത്.

പാക്ക് – അഫ്‍ഗാന്‍ അതിര്‍ത്തിയിലെ ഹിന്ദുകുഷ് മലനിരകളുടെ സമീപത്താണ് ഭൂചനലത്തിന്‍റെ പ്രഭവ കേന്ദ്രം. ഹിന്ദു കുഷ് മേഖലയില്‍ 212 കിലോ മീറ്റര്‍ ആഴത്തിലാണ് പ്രഭവ കേന്ദ്രമെന്ന് ഇന്ത്യന്‍ കലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു. ഭൂചലനത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി ഡല്‍ഹി, ജമ്മുകശ്മീർ മേഖലകളിലും കിഴക്കന്‍ ഉസ്ബക്കിസ്ഥാന്‍ മേഖലയിലും ചെറിയ പ്രകമ്പനങ്ങള്‍ അനുഭവപ്പെട്ടു. എന്നാല്‍ എവിടെയും നാശനഷ്ടങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല.

Earthquake in Delhi, please be safe and alert friends

— Kapil Mishra (@KapilMishra_IND) February 2, 2019