ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ടോയ്ലെറ്റ് പേപ്പര്‍ ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാല്‍ ഗൂഗിളിന്റെ ഉത്തരം പാക് പതാക

ന്യൂഡല്‍ഹി: ലോകത്തില്‍ ഏറ്റവും മികച്ച ‘ടോയ്‌ലെറ്റ് പേപ്പര്‍’ ഏതെന്ന് ഗൂഗിളില്‍ തിരഞ്ഞാല്‍ ഉത്തരമായി കിട്ടുക പാകിസ്ഥാന്റെ ദേശീയ പതാക. പുല്‍വാമയിലെ ഭീകരാക്രമണത്തില്‍ 40 ജവാന്‍മാര്‍ക്ക് ജീവന്‍ നഷ്ടമായതിന് പിന്നാലെയാണ് ഗൂഗിളില്‍ ഈ സേര്‍ച്ച റിസള്‍ട്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെടാന്‍ തുടങ്ങിയത്. നിരവധി പേര്‍ ഇക്കാര്യം ഹാഷ്ടാഗോടെ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

ഗൂഗിളില്‍ best toilet paper in the world എന്ന് തെരയുമ്പോഴാണ് പാക്കിസ്ഥാന്റെ ദേശീയ പതാകയാണ് ഉത്തരമായി ലഭിക്കുക. ട്വിറ്ററില്‍ നിരവധി ആളുകളാണ് #besttoiletpaper എന്ന ഹാഷ്ടാഗോടെ സേര്‍ച്ച് ഫലം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്. ഗൂഗിള്‍ സെര്‍ച്ചിന്റെ പ്രത്യേകത മൂലമാണ് ഇത്തരം വൈരുദ്ധ്യ ഉത്തരങ്ങള്‍ ലഭിക്കുന്നത്. അതേ സമയം ഇതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്ന അന്വേഷണത്തിലാണ് ഗൂഗിള്‍ ഇപ്പോള്‍.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുല്‍വാമയില്‍ 44 സിആര്‍പിഎഫ് ജവാന്മാര്‍ വീരമൃത്യു വരിച്ചിരുന്നു.