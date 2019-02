സോള്‍: ദക്ഷിണകൊറിയയുടെ 2018 ലെ സോള്‍ പുരസ്കാരം തേടിയെത്തിയത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ. അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ദക്ഷിണ കൊറിയന്‍ സന്ദര്‍ശന വേളയിലാണ് പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങിയത്. ആഗോള സാമ്ബത്തിക വളര്‍ച്ച, അന്താരാഷ്ട്ര സഹകരണം, ജനങ്ങളുടെ ജീവിതം മെച്ചപ്പെടുത്തല്‍ എന്നിവയും ഒപ്പം ഇന്ത്യയുടെ സാമ്ബത്തിക വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് നല്‍കിയ സംഭാവനകളും ലോക സമാധാനത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുമാണ് മോദിയെ സോള്‍ പുരസ്കാരത്തിന് അര്‍ഹനാക്കിയത്. രണ്ട് ലക്ഷം ഡോളറും (ഒന്നരക്കോടി രൂപ) ഫലകവുമടങ്ങുന്ന പുരസ്കാരമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഏറ്റ് വാങ്ങിയത്.

