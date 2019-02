വിശാഖപട്ടണം 20-20 : ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് തോൽവി

വിശാഖപട്ടണം: ഓസ്‌ട്രേലിയക്കെതിരായ ട്വന്റി20 പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ തോൽവി ഏറ്റുവാങ്ങി ഇന്ത്യ. അവസാന പന്തിൽ മൂന്ന് വിക്കറ്റിനായിരുന്നു ഓസ്‌ട്രേലിയ ജയം സ്വന്തമാക്കിയത്. ആദ്യ ബാറ്റിങ്ങിൽ ഇന്ത്യ നിശ്ചിത ഓവറില്‍ ഏഴ് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില്‍ 126 റണ്‍സ് സ്വന്തമാക്കി. ശേഷം മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ഓസ്ട്രേലിയ 20ാം ഓവറില്‍ ഏഴ് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില്‍ വിജയം സ്വന്തമാക്കുകയായിരുന്നു. ഡാര്‍സി ഷോര്‍ട്ട് (37), ഗ്ലെന്‍ മാക്‌സ്‌വെല്‍ (56) എന്നിവരുടെ ബാറ്റിംഗ് ഓസീസിന്റെ ജയം അനായാസമാക്കി.

Win by 3 wickets in the 1st T20I https://t.co/qKQdie3Ayg #INDvAUS pic.twitter.com/hMwOZbWjY2

കെ.എല്‍ രാഹുലിന്റെ (50) അര്‍ധ സെഞ്ചുറി ഇന്ത്യക്ക് ഭേദപ്പെട്ട സ്‌കോർ നേടാൻ സഹായിച്ചു. രാഹുല്‍, കോഹ്‌ലി, രോഹിത് ശര്‍മ , ഋഷഭ് പന്ത് , ദിനേശ് കാര്‍ത്തിക് ക്രുനാല്‍ പാണ്ഡ്യ , ഉമേഷ് യാദവ് എന്നിവരുടെ വിക്കറ്റുകളാണ് ഇന്ത്യക്ക് നഷ്ടമായത്. ഈ മത്സരത്തോടെ പരമ്പരയിൽ 1-0ത്തിനു ഓസ്‌ട്രേലിയ മുന്നിലെത്തി

Bumrah strikes again in his final over.

Handscomb tries to put him off his line and length by charging him but gets a top edge on a short ball and MS Dhoni does the rest.

Australia 113/6. Will #TeamIndia defend the total? #INDvAUS pic.twitter.com/aTG9ydIosu

