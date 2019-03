ന്യൂ ഡൽഹി : വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ല്‍ വെ​ടി​യു​ണ്ട​ക​ളു​മാ​യി യാ​ത്ര​ക്കാ​ര​ന്‍ പി​ടി​യി​ല്‍.ഡ​ല്‍​ഹി രാ​ജ്യാ​ന്ത​ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ല്‍ ഇ​ന്‍​ഡി​ഗോ വി​മാ​ന​ത്തി​ല്‍ പോ​കാ​നെ​ത്തി​യ യാ​ത്ര​ക്കാ​രന്‍ സു​ര​ക്ഷാ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ള്‍​ക്കി​ടെ​യാ​ണ് പിടിയിലാകുന്നത്.

Delhi: During security check, a passenger was caught with 5 live rounds of .22mm calibre at the Delhi airport, today. Police has registered a case under section 25 of Indian Arms Act.

— ANI (@ANI) March 3, 2019