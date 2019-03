പാക്കിസ്താനില്‍ നിന്നും ഇന്ത്യയില്‍ തിരിച്ചെത്തിയ വ്യോമ സേന വിങ് കമാന്റര്‍ അഭിനന്ദന്‍ വര്‍ധമാന്റെ പേരില്‍ ട്വിറ്ററില്‍ തുടങ്ങിയ അക്കൗണ്ട് വ്യാജമെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ വൃത്തങ്ങള്‍. ഇത് സംബന്ധിച്ച് സ്ഥിരീകരണവുമായി എ.എന്‍.ഐ സര്‍ക്കാര്‍ വൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ദരിച്ച് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു. @Abhinandan_wc എന്ന അക്കൗണ്ടില്‍ നിന്നും മാര്‍ച്ച് ഒന്ന് മുതലാണ് ട്വീറ്റുകള്‍ പുറത്ത് വരാന്‍ തുടങ്ങിയത്.നിര്‍മല സീതാരാമനുമൊത്തുള്ള അഭിനന്ദന്‍ വര്‍ധമാന്റെ കൂടിക്കാഴ്ച്ചയുടെ ഫോട്ടോ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയാണ് എ.എന്‍.ഐ ട്വിറ്റര്‍ അക്കൗണ്ടിന്റെ സത്യാവസ്ഥ ചൂണ്ടികാണിക്കുന്നത്.

Government sources confirm that this is a fake Twitter account #AbhinandanVarthaman pic.twitter.com/4mxahDz7Gn

— ANI (@ANI) March 3, 2019