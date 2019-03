ഇന്ത്യ- പാക് യുദ്ധം തമാശയെന്നു പറഞ്ഞ അവതാരകന് ചുട്ട മറുപടിയുമായി ബോളിവുഡ് നടി സ്വര ഭാസ്‌കർ. ഹോളിവു‍ഡ് കൊമേഡിയന്‍ ട്രെവര്‍ നോഹയ്ക്കാണ് സ്വര മറുപടി നൽകിയത്. കോമഡി സെന്‍ട്രല്‍ എന്ന പരിപാടിയുടെ അവതാരകനാണ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ സ്വദേശി നോഹ.

ഇന്ത്യ-പാക് യുദ്ധം ഒരിക്കലും നടക്കില്ലെന്നും ഇനി നടന്നാൽ അത് വലിയ തമാശയായിരിക്കുമെന്നും നോഹ പറഞ്ഞു. ബോളിവുഡ് ഡാന്‍സ് നമ്പറുകള്‍ പോലെയാകും യുദ്ധമെന്നും അവതാരകൻ പറഞ്ഞു. വികലമായ ഹിന്ദിയിലാണ് നോഹ സംസാരിച്ചത്.ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് സ്വര നോഹയ്ക്ക് മറുപടി നൽകിയത്.

സ്വരയുടെ മറുപടിയിങ്ങനെ

1.യുദ്ധം ഒരിക്കലും തമാശയോ രസകരമായ കാര്യമോ അല്ല

2.ഹിന്ദി ആളുകള്‍ക്ക് മനസിലാകാത്ത ഭാഷയല്ല

3.ഇന്ത്യയെയും പാകിസ്താനെയും കുറിച്ചുള്ള നിലപാട് അറിവില്ലായ്മയില്‍ നിന്നും വംശീയവാദത്തില്‍ നിന്നും ഉണ്ടായതാണ്.

4..ഇവിടെ നഷ്ടമായിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യ ജീവനുകളാണ്

@Trevornoah @ComedyCentral a not racist & cruel version of this joke (IF Ur Writers was diverse)- India & Pak thankfully walking back from brink of war. Meanwhile, Bollywood looking to see how many dance numbers they can fit in2 movie version of this episode! Thanks @vedashastri pic.twitter.com/cjG3CBAVrd

— Swara Bhasker (@ReallySwara) March 1, 2019