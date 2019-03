ആസ്റ്റണ്‍ വില്ല എഫ്.സി ക്യാപ്റ്റന്‍ ജാക്ക് ഗ്രീലിഷിനെ മൈതാനത്ത് കയറി അടിച്ചു വീഴ്ത്തിയ ബര്‍മിംങ്ഹാം സിറ്റി ആരാധകന് തടവുശിക്ഷ. പോള്‍ മിച്ചല്‍ എന്ന 27കാരനാണ് ബര്‍മിംങ്ഹാം കോടതി 14 ആഴ്ച്ചത്തെ തടവിന് വിധിച്ചത്.കോടതിയില്‍ ഹാജരാക്കിയ പോള്‍ മിച്ചല്‍ കുറ്റം ഏറ്റുപറഞ്ഞു. തടവുശിക്ഷക്കൊപ്പം 350 പൗണ്ട് പിഴയും പത്ത് വര്‍ഷത്തേക്ക് ബ്രിട്ടനില്‍ നടക്കുന്ന ഫുട്ബോള്‍ മത്സരങ്ങള്‍ കാണുന്നതിനുള്ള വിലക്കും പോള്‍ മിച്ചലിന് ശിക്ഷയായി കോടതി വിധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Shocking scenes at Birmingham Villa game. Jack Grealish attacked on the pitch. pic.twitter.com/UailN7pwyY

— Michael O'Donoghue (@michaelod1888) March 10, 2019