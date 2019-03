ന്യൂ ഡൽഹി : 2000 വെടിയുണ്ടകളുമായി ഒ​രാ​ൾ പി​ടി​യി​ൽ. പ​ഞ്ചാ​ബ് സ്വ​ദേ​ശി അ​മ​ർ​ലാ​ലാ​ണ് ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ അറസ്റ്റിലായത്. ലോ​ക്സ​ഭാ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന്‍റെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ ക്രൈം​ബ്രാ​ഞ്ച് ന​ട​ത്തി​യ തെ​ര​ച്ചിലിൽ 0.32 എം​എ​മ്മി​ന്‍റേ​യും 0.315 എം​എ​മ്മി​ന്‍റേ​യും വെടിയുണ്ടകളാണ് പിടിച്ചെടുത്തത്.

DCP Crime Branch: One arms and ammunition supplier, Amar Lal from Punjab, has been arrested. 2000 live cartridges have been recovered from his possession. #Delhi

#Visuals from Delhi: One arms and ammunition supplier, Amar Lal from Punjab, has been arrested. 2000 live cartridges have been recovered from his possession. pic.twitter.com/w6DBUK9Qx3

