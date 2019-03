ചായക്കടക്കാരനിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം കാവൽക്കാരനായി മാറിയിരിക്കുന്നു; പരിഹാസവുമായി മായാവതി

ന്യൂഡല്‍ഹി: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെ പരിഹസിച്ച് ബിഎസ്പി നേതാവ് മായാവതി. കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ബിജെപി പ്രചാരണത്തിന് ഉപയോഗിച്ച ചായക്കടക്കാരന്‍ എന്ന പരാമർശത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലായിരുന്നു മായാവതിയുടെ പ്രതികരണം. ‘ചൗകിദാര്‍ ക്യാമ്പയിന്‍ ആരംഭിച്ചതോടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയോടൊപ്പം നിരവധി പേർ ചൗകിദാര്‍ എന്ന് അവരുടെ പേരിനൊപ്പം ചേര്‍ത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇതോടെ നരേന്ദ്രമോദി കാവല്‍ക്കാരനായിരിക്കുന്നു. ഇനി മേലില്‍ അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നത് പോലെ ചായക്കടക്കാരന്‍ ആയിരിക്കുകയില്ല. ബിജെപി ഭരണത്തിന് കീഴില്‍ എന്തൊരു മാറ്റമാണ് ഇന്ത്യയില്‍ വന്നതെന്നായിരുന്നു മായാവതിയുടെ ട്വീറ്റ്.

After BJP launch ‘Mai Bhi Chowkidar’ campaign, PM Modi & others added the prefix ‘Chowkidar’ to their Twitter handles. So now Narendra Modi is Chowkidar & no more a ‘Chaiwala’ which he was at the time of last LS election. What a change India is witnessing under BJP rule. Bravo!

— Mayawati (@Mayawati) March 19, 2019