ധാര്‍വാഡ്: കര്‍ണാടകയില്‍ നിര്‍മ്മാണത്തിലിരുന്ന കെട്ടിടം തകര്‍ന്ന് വീണ സംഭവത്തില്‍ മരണസംഖ്യ 15 ആയതായി ദേശീയ മാധ്യമം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. . ഇന്നലെ 5 മൃതദേഹങ്ങള്‍ കൂടി കണ്ടെടുത്തു. 62 പേരെ പരുക്കുകളോടെ രക്ഷപ്പെടുത്തി. കൂടുതല്‍ പേര്‍ അവശിഷ്ടങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ തിരച്ചില്‍ തുടരുകയാണ്.

#WATCH Man rescued from Dharwad building collapse site today after the under-construction building collapsed on March 19. #Karnataka pic.twitter.com/ODimTCxdoG

— ANI (@ANI) March 22, 2019