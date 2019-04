മുംബൈ: വീട്ടില്‍ നടുവ് കുനിച്ച് ഒരു ചെടി നടാത്തവര്‍ കാണണം ഈ ഓട്ടോക്കാരന്‍റെ പ്രയത്നം. സാമ്പത്തികമായി ഒത്തിരി ചിലവ് വരുന്നെങ്കിലും അതിനെയെല്ലാം കണ്ടില്ലെന്ന് നടിച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ട് പോകുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ പ്രയത്നം. കൊടും ചൂട് രാജ്യത്തെ ഒന്നടങ്കം പിടിമുറിക്കിയിരിക്കുന്നുവെന്ന് അനുഭവിച്ച് അറിഞ്ഞ് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ.ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ ഓട്ടോക്കാരന്‍റെ പ്രയത്നം കൂടുതല്‍ സമ്മതി ആര്‍ജ്ജിക്കുന്നത്. കാരണം ഇദ്ദേഹം ഓട്ടോയുടെ മേല്‍ക്കൂരയില്‍ ഒരു ഒര്‍ജിനല്‍ പൂന്തോട്ടം തന്നെ ഒരുക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഒര്‍ജിനല്‍ എന്ന് പറ‍ഞ്ഞാല്‍ നല്ല പ ച്ച ജീവനുളള ചെടികളെ നട്ടു പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

കൊടും ചൂടിന് ഒരു പ്രതിവിധിയായാണ് ഇദ്ദേഹം ഓട്ടോയുടെ മുകളില്‍ പൂന്തോട്ടം നിര്‍മ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബിജിപാല്‍ എന്ന ഒരാളുടെ ഓട്ടോയുടെ മേല്‍ക്കൂരയാണ് പൂന്തോട്ടമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. മരങ്ങള്‍ സംരക്ഷിക്കൂ, ജീവിതം രക്ഷിക്കൂ എന്ന സന്ദേശവും ഇദ്ദേഹം വാഹനത്തില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

വലിയ ശ്രമകരമാണ് പരിപാലനമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് . ദിവസവും വെളളമൊഴിക്കും വരുമാനത്തില്‍ നിന്നും നല്ലൊരു തുക ചെലവഴിച്ചാണ് ഈ ഓട്ടോമുകളിലെ ഈ ചെറുപൂന്തോട്ടം സാധ്യമാക്കിയതെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. എന്തായാലും ഓട്ടോയില്‍ കയറുന്നവര്‍ ക്ക് ന ല്ല പ്രകൃതി ദത്തമായ എസിയുടെ തണുപ്പ് അറിഞ്ഞാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. ഇദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ഓട്ടോയില്‍ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരും ഇത് തുറന്ന് പറയുന്നു.

An auto in Kolkata with an actual garden on its top. pic.twitter.com/CHeKlL1sqk

