അബുദാബി•അബുദാബിയില്‍ താമസിക്കുന്ന ഇന്ത്യ പ്രവാസിയ്ക്ക് അബുദാബി ബിഗ്‌ ടിക്കറ്റ് നറുക്കെടുപ്പില്‍ 10 മില്യണ്‍ ദിര്‍ഹം ( ഏകദേശം 18.63 കോടി ഇന്ത്യന്‍ രൂപ) സമ്മാനം.

മാര്‍ച്ച് 26 നാണ് സമ്മാനാര്‍ഹമായ 085524 നമ്പര്‍ ടിക്കറ്റ് രവിന്ദ്ര ബോലൂര്‍ ടിക്കറ്റ് വാങ്ങിയത്.

കഴിഞ്ഞമാസം, ഇതേ റാഫിളില്‍ ഇന്ത്യന്‍ പ്രവാസി 12 മില്യണ്‍ ദിര്‍ഹം ( ഏകദേശം 22.36 കോടി ഇന്ത്യന്‍ രൂപ) വിജയിച്ചിരുന്നു. കുവൈത്തില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആലപ്പുഴ സ്വദേശിയായ റോജി ജോര്‍ജ്ജാണ് വിജയിയായത്.

Congratulations to Ravindra Boloor, from India, with winning ticket no.085524. He won AED 10 Million in The BIG 10 Million series 202. Visit https://t.co/NonDNC56Fi and follow us on social media pic.twitter.com/saChedcwXw

— Big Ticket Abu Dhabi (@BigTicketAD) April 3, 2019