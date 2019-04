യുഎഇയിലെ പരമോന്നത ബഹുമതിയായ സായിദ് പുരസ്കാരത്തിനു നന്ദി അറിയിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി

ന്യൂഡൽഹി : യുഎഇ നൽകിയ പുരസ്കാരം വിനയത്തോടെ സ്വീകരിക്കുന്നതായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. യു.എ.ഇ ഉപസൈന്യാധിപനും അബുദാബി കിരീടാവകാശിയുമായ മൊഹമ്മദ് ബിൻ സയ്യദ് അൽ നഹ്യാന് നന്ദി അറിയിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി. പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് യുഎഇയിലെ പരമോന്നത ബഹുമതിയായ സായിദ് പുരസ്കാരം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതായി മൊഹമ്മദ് ബിൻ സയ്യദ് അൽ നഹ്യാന് ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.

യു.എ.ഇ ഇന്ത്യാ ബന്ധം ശക്തമാക്കുന്നതിന് കൈക്കൊണ്ട നിലപാടുകള്‍ മാനിച്ചാണ് ഈ തീരുമാനമെന്ന് അബുദാബി കിരീടാവകാശിയും യു.എ.ഇ സായുധ സേന ഉപ സര്‍വ്വ സൈന്യാധിപനുമായ ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ബിന്‍ സായിദ് അല്‍ നഹ്യാന്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.മോദി തന്റെ ‘ഉറ്റ സുഹൃത്ത്’ എന്നാണ് ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചത്.

അൽ നഹ്യാന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ യുഎഇയുമായുള്ള ഭാരതത്തിന്റെ ബന്ധം കൂടുതൽ സുദൃഢമായി. ഈ സൗഹൃദം ജനങ്ങൾക്കും ലോകത്തിനും സമാധാനം പകരാൻ ഉതകട്ടെയെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി നന്ദി അറിയിച്ച ട്വീറ്റിൽ പറഞ്ഞു.

Thank you, Your Highness Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

I accept this honour with utmost humility.

Under your visionary leadership, our strategic ties have reached new heights. This friendship is contributing to the peace and prosperity of our people and planet. https://t.co/gtAy00uffw

— Chowkidar Narendra Modi (@narendramodi) April 4, 2019