ദില്ലി: പൊതുപരിപാടിക്കിടെ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കെതിരെ ലാത്തി വീശിയ പൊലീസുകാരെ ശാസിച്ച് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി. തന്നെ കാണാനെത്തിയ ജനക്കൂട്ടത്തിന് നേരെ പോലീസ് ലാത്തി വീശിയപ്പോഴാണ് രാഹുല്‍ പ്രോട്ടോകോള്‍ ലംഘിച്ച് ഇടപെട്ടത്. തെലങ്കാനയിലെ ഹൊസുര്‍നഗറിലായിരുന്നു സംഭവം നടന്നത്.

ആയിരക്കണക്കിന് കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തകരാണ് ഇവിടെ രാഹുലിന്റെ പരിപാടിക്ക് എത്തിയിരുന്നു. ഏറെ നേരമായി കാണാന്‍ കാത്തുനിന്ന ജനക്കൂട്ടത്തിന് അടുത്തേക്ക് രാഹുല്‍ എത്തിയതോടെ ജനം ഇളകിമറിയുകയായിരുന്നു.ഇവരെ പിന്തിരിപ്പിക്കാന്‍ പോലീസ് ഒടുവില്‍ ലാത്തിവീശി. എന്നാല്‍ ഇതോടെ രാഹുല്‍ ഇടപെട്ടു.

പോലീസിനോട് നിര്‍ത്തൂ എന്ന് അദ്ദേഹം ഉറക്കെ കോണ്‍ഗ്രസ് അദ്ധ്യക്ഷന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. പ്രവര്‍ത്തകരെ തല്ലരുത് എന്നും രാഹുല്‍ പറഞ്ഞു. ശേഷം പെട്ടെന്ന് പ്രവര്‍ത്തകരുടെ അടുത്തേക്ക് രാഹുല്‍ ചെല്ലുകയായിരുന്നു.

രാഹുലിന്റെ സുരക്ഷയില്‍ ആശങ്കയിലായ പൊലീസ് ഒരു നിമിഷം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാതെ നിന്നുപോയി. അപ്പോഴത്തേക്കും രാഹുലിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നത് കണ്ട് ജനക്കൂട്ടം ഓടിയടുത്തു. അപ്പോഴേക്കും പ്രത്യേക സുരക്ഷാ വിഭാഗം രാഹുലിനെ വളഞ്ഞിരുന്നു.പോലീസിനെ പിന്തിരിപ്പിക്കാന്‍ രാഹുല്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്ന വീഡിയോ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വൈറലാകുകയാണ്.

WATCH: @RahulGandhi breaks security protocol, shakes hands with supporters after his rally in #Telangana's Huzurnagar #LokSabhaElections2019 @INCIndia #Telangana #Elections2019 #ElectionsWithNewsNation pic.twitter.com/rNDu6TyATG

— News Nation (@NewsNationTV) April 1, 2019