ആക്രമണത്തിന് ഒരുങ്ങുന്നുവെന്ന പാക്കിസ്ഥാന്റെ ആരോപണം അസംബന്ധം : ഇന്ത്യ

ന്യൂ ഡൽഹി : പാക്കിസ്ഥാന്റെ ആരോപണങ്ങൾ തള്ളി ഇന്ത്യ. ആക്രമണത്തിന് ഒരുങ്ങുന്നുവെന്ന പാക്കിസ്ഥാന്റെ ആരോപണം അസംബന്ധം. മേഖലയിൽ യുദ്ധ പ്രതീതി നിലനിർത്താനാണ് പാക്കിസ്ഥാൻ ഈ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചതെന്നും, ഭീകരർക്ക് ഇന്ത്യയെ ആക്രമിക്കാൻ അവസരമുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണെന്നും ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയംവിമർശിച്ചു.

MEA in response to queries on statement by Pakistan Foreign Min:

India rejects irresponsible statement by Pak Foreign Min with objective of whipping up war hysteria in the region. This public gimmick appears to be a call to Pak-based terrorists to undertake terror attack in India

