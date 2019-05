കൊൽക്കത്ത : ഭീ​ഷ​ണി സ​ന്ദേ​ശത്തെ തുടർന്ന് 179 യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​മാ​യി പ​റ​ന്ന വിമാനം അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി നി​ല​ത്തി​റ​ക്കി. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച വൈ​കി​ട്ട് എയർ ഏഷ്യയുടെ ഐ-588 എന്ന വിമാനമാണ് കൊൽക്കത്തയിൽ ഇറക്കിയത്. ബം​ഗ​ളു​രു വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലായിരുന്നു​ ഭീ​ഷ​ണി സന്ദേശം ലഭിച്ചത് അപ്പോഴേക്കും വി​മാ​നം ബ​ന്ദോ​ഗ്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ല്‍​ നി​ന്നും കൊൽക്കത്തയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. എ​യ​ര്‍ ട്രാ​ഫി​ക് ക​ണ്‍​ട്രോ​ള്‍ ഉടൻ തന്നെ വി​മാ​നം അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി നി​ല​ത്തി​റ​ക്കാ​ന്‍ നി​ര്‍​ദേ​ശം ന​ല്‍​കുകയായിരുന്നു.

Air Asia I5 – 588 flight has been cordoned off by the CISF at the Kolkata airport after a threat call was received at the Bengaluru Airport. All 179 passengers have deboarded, aircraft is in isolation bay. More details awaited. pic.twitter.com/nYmwnUVlb0

— ANI (@ANI) May 26, 2019