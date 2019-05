ന്യൂ ഡല്‍ഹി: കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കളെ ചാനല്‍ ചര്‍ച്ചകളില്‍ നിന്നും വിലക്കി എഐസിസി നേതൃത്വം. ഒരുമാസത്തേയ്ക്ക് പാര്‍ട്ടിയുടെ വക്താക്കളാരും ഒരു മാസത്തേക്ക് ടെലിവിഷന്‍ ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് പോകണ്ട എന്നാണ് നേതൃത്വത്തിന്റെ തീരുമാനം. അതേസമയം വക്താക്കള്‍ പോകേണ്ടതില്ലെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ്. ടെലിവിഷന്‍ ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് പോകേണ്ടതില്ലെന്നാണ് എഐസിസി നേതൃത്വം അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രതിനിധികളെ ടെലിവിഷന്‍ ചര്‍ച്ചകളുടെ പാനലില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തരുതെന്ന് ചാനല്‍ പ്രതിനിധികളോടും എഐസിസി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടു. കോണ്‍ഗ്രസ് വക്താവ് രണ്‍ദീപ് സുര്‍ജേവാലയാണ് ട്വിറ്ററിലൂടെ ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.

.@INCIndia has decided to not send spokespersons on television debates for a month.

All media channels/editors are requested to not place Congress representatives on their shows.

— Randeep Singh Surjewala (@rssurjewala) May 30, 2019