ലണ്ടന്‍: ഇന്ത്യന്‍ ടീമിന്‍റെ നാലാം നമ്പറിൽ കെഎല്‍ രാഹുല്‍ കളത്തിലിറങ്ങുന്നു. ആരാധകരുടെ കാത്തിരിപ്പുകള്‍ക്ക് വിരാമമിട്ടു കൊണ്ടാണ് കെഎല്‍ രാഹുല്‍ ഇന്ത്യയുടെ നാലാം നമ്പറില്‍ എത്തിയത്. ബംഗ്ലാദേശിനെതിരായ സന്നാഹ മത്സരത്തില്‍ സെഞ്ചുറി നേടിയതാണ് താരത്തിന് ഗുണകരമായത്. അതേസമയം തങ്ങളുടെ പ്രിയതാരം നാലാം നമ്പറില്‍ ഇറങ്ങുന്നതില്‍ രാഹുലിന്‍റെ ആരാധകര്‍ ഏറെ ആഹ്ലാദത്തിലാണ്.

