ഡൽഹി : കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷനും വയനാട് മണ്ഡലത്തിലെ എംപിയുമായ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് ജ​ന്മ​ദി​നാ​ശം​സ​ക​ള്‍ നേ​ര്‍​ന്ന് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. 49-ാം ജ​ന്മ​ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്ന രാ​ഹു​ലി​ന് ട്വി​റ്റ​റി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് മോ​ദി ആ​ശം​സ അ​റി​യി​ച്ച​ത്.

“ശ്രീ ​രാ​ഹു​ല്‍ ഗാ​ന്ധി​ക്ക് പിറന്നാൾ ദിനത്തിൽ എ​ല്ലാ ആ​ശം​സ​ക​ളും നേ​രു​ന്നു. ആ​രോ​ഗ്യ​വും ദീ​ര്‍​ഘാ​യു​സും ന​ല്‍​കി ദൈ​വം അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ അ​നു​ഗ്ര​ഹി​ക്ക​ട്ടെ’- മോ​ദി ട്വി​റ്റ​റി​ല്‍ കു​റി​ച്ചു.

Best wishes to Shri @RahulGandhi on his birthday. May he be blessed with good health and a long life.

— Narendra Modi (@narendramodi) June 19, 2019