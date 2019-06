കാർ ട്രക്കിലിടിച്ച് പോലീസുകാരൻ മരിച്ചു

രാജ്‌ഗർ : വാഹനാപകടത്തിൽ പോലീസുകാരനു ദാരുണാന്ത്യം. മധ്യപ്രദേശിലെ രാജ്‌ഗർ ജില്ലയിൽ ബോധ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ മേഖലയിൽ ഞായറാഴ്ചയുണ്ടായ അപകടത്തിൽ ലിമ ചൗഹാൻ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ഇൻസ്‌പെക്ടർ അശോക് തീവാരിയാണ് മരിച്ചത്. വാർത്ത എജൻസിയായ എഎൻഐയാണ് ഇക്കാര്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇദ്ദേഹം സഞ്ചരിച്ച കാർ ട്രക്കുമായി കൂട്ടിയിടിച്ച് തീപിടിക്കുകയും സംഭവ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് തന്നെ മരണപ്പെടുകയുമായിരുന്നു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല.

Rajgarh: Ashok Tiwari, SHO of Limachauhan police station charred to death after his car collided with a truck in Boda police station circle, today. #MadhyaPradesh pic.twitter.com/dWgqZMlFjN

