ഹോട്ടൽ മുറിയിൽ യുവതിയെ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത നിലയിൽ കണ്ടെത്തി

ന്യൂ ഡൽഹി : യുവതി ആത്മഹത്യ ചെയ്ത നിലയിൽ. സെൻട്രൽ ഡൽഹിയിൽ പഹർഗഞ്ചിലുള്ള ഒരു ഹോട്ടൽ മുറിയിലെ സീലിങ് ഫാനിൽ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിലാണ് യുവതിയെ കണ്ടെത്തിയത്. ഞായറാഴ്ചയായിരുന്നു സംഭവം. വാർത്ത ഏജൻസിയായ എഎൻഐ ആണ് ഇക്കാര്യം ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഹോട്ടൽ റൂമിൽ ഒപ്പം താമസിച്ചിരുന്ന ആൺസുഹൃത്തുമായി യുവതി വഴിക്കിട്ടെന്നും ശേഷമായിരുന്നു ആത്മഹത്യ എന്നുമാണ് റിപ്പോർട്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല.

Delhi: A girl committed suicide by hanging herself from the ceiling fan at a hotel in Paharganj, earlier today, allegedly after she had a fight with her male friend who was staying with her at the hotel.

— ANI (@ANI) July 7, 2019